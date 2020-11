Covid, riorganizzata la postazione drive through del distretto del Trasimeno

PANICALE – E’ stata riorganizzata la postazione per l’esecuzione dei tamponi Covid-19 drive through del distretto del Trasimeno, in via Olmini a Panicale, attiva già da più di due settimane. In questi giorni, infatti, è stato montato il gazebo per la sosta delle auto, è stato allestito un ambulatorio per i due infermieri che ogni giorno lavorano nella struttura ed è stato montato un generatore di corrente. I lavori sono stati possibili grazie alla collaborazione tra Usl Umbria 1 e Comune di Panicale.

La postazione è attiva da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 11,30. Si ricorda che l’accesso al servizio è riservato agli utenti che sono stati contattati dal dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1 per la comunicazione dell’appuntamento. Gli interessati dovranno arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità.