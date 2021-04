Covid: poco più di 200 nuovi casi, 261 i guariti, 4 i decessi, ancora in calo i ricoveri

Sono 201 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 su 6191 tamponi esaminati. I guariti sono 261 mentre gli attuali positivi sono 4270, 64 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registrano 4 decessi a Perugia, Assisi, Cannara e Città di Castello per un totale che sale a 1290.

Ancora in calo i ricoveri: oggi sono 329, 9 in meno di ieri, di cui 43, uno in meno di ieri, in terapia intensiva.