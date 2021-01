Covid: pochi tamponi nell’Epifania e meno nuovi positivi, 3 decessi

Sono stati 64 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di pochi tamponi analizzati nella giornata di festa, appena 430. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Settantaquattro sono i guariti per un totale dall’inizio dell’emergenza che sale a 25.432 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 4061, 13 in meno di ieri.

Purtroppo si registrano altri tre a Terni, Arrone e Piegaro per un totale che sale a 646. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva.