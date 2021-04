Covid: pochi tamponi e 53 nuovi casi, in calo i ricoveri e gli attuali positivi, 4 i decessi

Sono 53 i nuovi casi di positività al covid su 855 test, tra antigenici e tamponi, analizzati nelle ultime 24 ore in Umbria. 144 sono i guariti mentre gli attuali positivi sono 4446, 95 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registrano 4 decessi ad Assisi, Città di Castello, San Giustino e Spoleto, per un totale di 1270.

Sul fronte ospedaliero continua il calo dei ricoveri. Ossi sono 350, 2 in meno di ieri, di cui 47, 3 in meno di ieri, in terapia intensiva.