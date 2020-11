Covid, per fronteggiare l’emergenza la presidente Tesei chiama Bertolaso

Consulenza “a titolo gratuito” con la Regione Umbria per l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso per fronteggiare l’emergenza Covid.

L’ha annunciata la presidente Donatella Tesei durante una video-conferenza stampa sul piano di contenimento e degli interventi emergenziali per l’utilizzo della rete ospedaliera. “Una garanzia per il tema delle emergenze e ci aiuterà anche nel raccordo tra sanità e protezione civile” ha spiegato la governatrice.

Bertolaso, presente all’incontro, aiuterà la task force della Regione, istituita per fronteggiare la pandemia, anche nell’attivazione di un ulteriore piano di salvaguardia. “Al momento non è necessario ma in ipotesi di scenario peggiore dobbiamo essere pronti” ha affermato Tesei.



Guido Bertolaso ha ringraziato “ per aver pensato che il mio ruolo potesse essere utile anche in questa regione così come in altre regioni italiane dove sono stato chiamato per dare una mano al mio Paese. Qui si è lavorato bene, in modo attento e preciso nell’affrontare la sfida ancora aperta della pandemia, andando oltre il contingente ed immaginando scenari futuri da affrontare con interventi che sono stati già individuati. Qui – ha aggiunto – esperti della sanità e tecnici lavorano di comune accordo e si tratta di una soluzione che io ritengo vincente per ottenere risultati. In emergenza – ha concluso Bertolaso – il fattore tempo è determinante ed il metodo adottato dalla Regione Umbria dimostra che si è attrezzata per affrontare i prossimi mesi che certamente non saranno facili”.

L’impegno di Bertolaso in Umbria viene definito come “una grande notizia per la nostra Regione!!” dal deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi.

“La situazione dell’Umbria infatti non è tra quelle peggiori – continua Nevi – ma la Presidente Tesei ha voluto comunque organizzare il lavoro pensando anche allo scenario peggiore. Sono molto felice che l’ex capo della Protezione civile, grande esperto di emergenze e già impegnato in altre realtà italiane per contrastare il virus, abbia accolto questo appello”.