Covid, Pasqua blindata: domenica e lunedì negozi chiusi in Umbria

A Pasqua negozi chiusi in Umbria. La presidente Tesei oggi ha firmato l’ordinanza. In considerazione della situazione di emergenza scaturita dalla pandemia in atto, la governatrice dell’Umbria ha emesso un’ordinanza in occasione delle festività pasquali che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.