Covid: oltre 9600 dosi di vaccino somministrate in un giorno, 97 i nuovi casi in calo ricoveri

Sono 97 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 7910 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 105 mentre gli attuali positivi sono 2636, 9 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Purtroppo di registra anche un decesso a Gualdo Cattaneo, per un totale che sale a 1367.

Calano ancora i ricoveri in ospedale: oggi sono 156, 3 in meno di ieri di cui 19, uno in meno di ieri in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni ieri, in un giorno sono state somministrate 9.685 dosi e portano a 353.127 dosi complessive somministrate pari all’88,23% delle dosi disponibili.