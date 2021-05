Covid, oltre 9000 dosi di vaccino somministrate in un giorno. Continua il calo dei ricoveri

Sono 99 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7193 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore. I guariti sono 137 mentre gli attuali positivi scendono a 2645, 39 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Purtroppo si registra un altro decesso a Deruta, per un totale che sale a 1366.

Continuano a scendere i ricoveri: oggi sono 159, 3 in meno di ieri, di cui 20, 2 in meno di ieri in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate 9.273 dosi tanto che questa mattina le dosi complessive erano 343.442 pari all’85,81% delle dosi disponibili.