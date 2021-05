Covid: oltre 6000 vaccinati nella giornata di domenica, 18 i nuovi casi e nessun decesso

Sono 18 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria su 1136 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore. I guariti sono stati 45 mentre gli attuali positivi 2556, 27 in meno di ieri. Fortunatamente non si registra alcun decesso.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento del sito della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Sul fronte ospedaliero tornano a salire di poco i ricoveri. Questa mattina erano 163, 7 in più di ieri di cui 20, uno meno di ieri, in terapia intensiva.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, invece alle 8.30 di questa mattina risultano somministrate 367.098 dosi di vaccino in Umbria, 6.012 in più rispetto a ieri, pari al 90,56% delle dosi disponibili. Intanto sono 117.397 i cittadini umbri che hanno completato il ciclo vaccinale.