Covid, oggi il bando della Protezione civile per reclutare medici e infermieri per l’Umbria

E’ stato aperto questa mattina dalla protezione civile il band nazionale e straordinario ad hoc per la Regione Umbria per arruolare nuovi volontari tra operatori sanitari e socio sanitari che daranno maggiore sostegno alla rete sanitaria umbra sotto pressione per il diffondersi delle nuove varianti del Covid-19.

Oltre a infermieri e operatori socio sanitari, ci sono richieste per 121 medici come ha annunciato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.



“È dovere di tutti – ha sottolineato Boccia – essere al fianco della comunità umbra attraverso il sostegno delle candidature che arriveranno dagli operatori sanitari di tutte le altre Regioni italiane.

Intanto la presidente della Regione, Tesei, oggi in un’intervista a La Nazione è tornata a chiedere una legge speciale per l’Umbria.

“A Draghi chiederei quanto ho già chiesto nelle sedi ufficiali, una Legge speciale per l’Umbria con fondi da destinare immediatamente a famiglie e attività – ha detto la presidente – Almeno dieci milioni di euro subito anche per il bonus-baby sitter, a seguire altri aiuti finalizzati ai sacrosanti ristori di tante aziende locali in difficoltà”.