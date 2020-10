Covid, nuovo caso in Provincia a Terni. Oggi pomeriggio la sanificazione

TERNI – A seguito del caso covid positivo riscontrato in un dipendente dell’amministrazione provinciale, il presidente, in stretta collaborazione con il servizio igiene e prevenzione, ha decretato un’ulteriore azione di sanificazione dei locali dell’ente.

In ossequio alle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia e tenuto conto dell’attuale accresciuto livello dei contagi nazionali e locali, la sanificazione avverrà oggi pomeriggio 29 ottobre e riguarderà tutti gli uffici di Palazzo Bazzani sede della Provincia di Terni. Le altre sedi provinciali distaccate, specifica l’amministrazione, sono già state sanificate nei giorni precedenti o lo saranno in quelli seguenti, così come verrà fatto anche per Palazzo Bazzani.