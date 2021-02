Sono 197 gli studenti positivi al Covid in Umbria contro i 173 del 29 gennaio. E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione secondo cui 71 sono i casi riscontrati tra il personale contro i 66 di quattro giorni prima.

I cluster individuati sono 39 (quattro in più del 29 gennaio), 3.278 (cento in meno) i contatti stretti in isolamento e 170 le classi (una in più).