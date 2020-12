Covid, morto l’avvocato ternano Massimo Proietti

TERNI – Non c’è la fatta l’avvocato Massimo Proietti. Ricoverato da qualche settimana all’ospedale di Terni, è morto questa mattina per le conseguenze dell’infezione da Covid. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un miglioramento, ma la situazione è precipitata nelle ultime ore.

Il legale, molto conosciuto e stimato, aveva 56 anni. Lascia moglie e un figlio. La notizia è presto rimbalzata in città lasciando sotto choc quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato come uomo e professionista. Ha condotto la sua attività sempre ad alti livelli facendosi conosce anche fuori dai confini cittadini. A Terni è stato protagonista di inchieste importanti: è stato il legale della famiglia di David Raggi, ucciso in piazza dell’Olmo; ha partecipato alla difesa nel processo per l’Operazione Spada che ha coinvolto l’ex giunta comunale di Di Girolamo. Sua la battaglia, combattuta e vinta, per il risarcimento da parte dello Stato dei familiari delle vittime di reati violenti commessi da nullatenenti.

Molteplici gli impegni anche in campo sportivo tra cui la consulenza per la Ternana.

“Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio – scrive la società rossoverde in una nota – si stringono con profondo affetto alla famiglia Proietti, alla moglie Roberta ed al figlio Leonardo, per la scomparsa del caro Massimo, legale della nostra società. Per noi Massimo non è stato solo un prezioso riferimento professionale ma un amico sincero, un consigliere fidato, un uomo brillante e presente nei momenti in cui ci si è trovati difronte a scelte da assumere, anche molto delicate. Alla sua splendida famiglia ed a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed apprezzarlo umanamente prima che professionalmente vanno il nostro supporto incondizionato e le più sincere e commosse condoglianze”.

La redazione di Umbriaindiretta si associa al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Proietti e formula le più sentite condoglianze alla famiglia.