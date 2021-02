Covid: morto Fausto Fiorini Peloni, per 40 anni medico in Valnerina

SPOLETO – Un altro grave lutto ha colpito l’Azienda Usl Umbria 2. È deceduto nella notte, nel reparto Covid di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto dove era ricoverato da oltre un mese, il dr. dottor Fausto Fiorini Pelosi, medico di medicina generale in servizio per quasi 40 anni tra Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera.

Il professionista, 68 anni, originario di Perugia, coordinatore AFT del distretto della Valnerina della Usl Umbria 2, è stato per anni un punto di riferimento per la comunità e per i professionisti e colleghi dell’azienda sanitaria. Alle attività di medico di famiglia, da ex medico condotto, ha prestato servizio anche nei Pes territoriali della bassa Valnerina per le vaccinazioni, autorizzazioni e certificazioni.

Lo stimato e apprezzato professionista è deceduto dopo un lungo ricovero in Terapia Intensiva, a causa delle complicanze del Covid-19.

Profondo cordoglio viene espresso dall’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, dalla direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 e dai tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco, ne ricordano le grandi doti umane e professionali.