Covid, morti i genitori di Barbara Marinelli, vittima con il marito del terremoto di Amatrice

ORVIETO – Profondo cordoglio ad Orvieto per la scomparsa, a pochi giorni di distanza l’una dall’altro, di Franca e Enzo Marinelli, i genitori di Barbara Marinelli, la maestra d’asilo orvietana morta insieme al marito Matteo Gianlorenzi nel crollo dell’Hotel Roma di Amatrice, a causa del terremoto del 24 agosto 2016.



Enzo, insieme alla moglie Franca, era stato il socio fondatore dell’associazione 3.36 per Barbara&Matteo, in memoria dei due giovani scomparsi. E proprio dall’associazione si apprende della morte di Enzo “dopo una dura lotta al coronavirus”.

“Mi ha profondamente sconvolto e commosso la morte a pochi giorni di distanza di Franca ed Enzo Marinelli, i genitori di Barbara che, dopo la tragedia di Amatrice, era diventata, insieme al marito Matteo Gianlorenzi, una “figlia” della nostra città” scrive la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, sui social

“Con Franca avevo parlato al telefono soltanto qualche giorno fa e mi aveva raccontato delle preoccupazioni che aveva per le condizioni del marito ma anche in quella situazione, dopo tutto l’immenso dolore già provato – continua il primo cittadino – aveva dimostrato la forza di una donna tenace e saggia quale era e come aveva dimostrato nella sua carriera da docente, passione che aveva trasmesso alla figlia”