Covid: la provincia di Perugia e 6 comuni del Ternano zona rossa per due settimane

Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano: Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, San Venanzo, Lugnano in Teverina e Montegabbione saranno da lunedì prossimo in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare nelle prossime ore

La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Il provvedimento arriva dopo la conferma della presenza in Umbria di due varianti al Covid, quella inglese e quella brasiliana, la prima nei territori del Perugino, Bastia Umbra e Trasimeno, la seconda in cluster interni all’ospedale di Perugia.

Le disposizioni avranno validità per due settimane. Da lunedì quindi saranno vietati gli spostamenti se non per per motivi di lavoro, salute o necessità. Sarà prevista la chiusura di negozi, centri commerciali, mercati, bar, ristoranti, centri estetici, musei, teatri, cinema, palestre, piscine e centri sportivi. Resteranno aperti parrucchieri e barbieri potranno lavorare.

Chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido e le scuole d’infanzia.

Il resto della regione, ossia la provincia di Terni fatta eccezione dei sei comuni in zona rossa, resterà arancione.