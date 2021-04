Covid, la curva continua la lenta discesa: 133 nuovi casi, 200 guariti, 5 decessi e 292 ricoveri

Sono 133 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria su 6287 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 200 mentre gli attuali positivi 3575, 72 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si contano, purtroppo, altri 5 decessi di cui 1 a Terni, 3 a Norcia e uno a Bevagna per un totale che sale a 1315.

Sul fronte dei ricoveri, questa mattina se ne contavano 292, uno in meno di ieri, di cui 34, uno in meno di ieri in terapia intensiva. In generale il numero dei ricoveri proprio nelle terapia intensive è sceso sotto la soglia critica del 30% dei posti disponibili.