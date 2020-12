Covid in Umbria: gli attuali positivi scendono sotto la soglia dei 4000, quattro ancora i decessi

Sono 142 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 2.872 tamponi esaminati.

I guariti sono 203 per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 469.887. Gli attuali positivi scendono a 3945 e sono 65 in meno di ieri

Purtroppo si registrano ancora 4 decessi: a Terni, Montecastrilli, Spoleto e Stroncone. Il totale complessivo sale a 553.

Sul fronte dei ricoveri, si registrano 308 pazienti in ospedale, quattro meno di ieri, 43, uno in più di ieri, in terapia intensiva.