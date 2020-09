Covid, in Umbria crescono i ricoveri: ora sono 29 di cui 6 in terapia intensiva

Ventidue nuovi casi e 5 nuovi ricoveri. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati alle 9:28 sull’andamento del Covid in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 2190 tamponi eseguiti ieri.

I numeri parlano di un aumento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell’Umbria, passati nell’ultimo giorno da 24 a 29, sei dei quali in terapia intensiva (uno in più di ieri): 3 all’ospedale di Terni e altrettanti in quello di Perugia (uno in più di ieri)

I guariti invece sono 6. Gli attuali positivi sono quindi 464.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 1 a Foligno, Gualdo Cattaneo, Sant’Anatolia di Narco, Terni e Todi, 2 fuori regione e Spoleto, 13 a Perugia.