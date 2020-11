Covid, in Umbria 783 nuovi casi, 8 decessi, 325 guariti e 4 ricoveri in meno

Sono 783 i nuovi casi di Covid in Umbria nelle ultime 24 ore su 5824 tamponi esaminati. Sono i dati che emergono dall’aggiornamento della Regione di oggi.

Le guarigioni sono 325 per un totale di 6021 mentre gli attuali positivi sono 10789. Nell’ultimo giorno si registrano purtroppo anche altri 8 decessi: 2 a Terni, gli altri nei territori di Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, Perugia e Trevi, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 226 morti.

Sul fronte degli ospedali oggi si registrano 4 ricoveri in meno di ieri, passati da 427 a 423, ma c’è un paziente in più in terapia intensiva (69 in tutta la regione).