Covid, in Umbria 688 positivi, 199 guariti, 4 decessi e 24 ricoveri in più

Sono 688 i nuovi positivi su 4834 analizzati nella giornata di ieri. I guariti sono 199, gli attuali positivi solo 9375. E’ quanto emerge dall’aggiornamento giornaliero della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 decessi di pazienti dei comuni di Corciano, fuori regione, Lugnano in Teverina, Perugia. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale così a 178.

In crescita anche il numero dei ricoverati: 24 in più di ieri per un totale di 403 di cui 58, 5 in più di ieri in terapia intensiva.