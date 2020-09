Covid: in Umbria 35 nuovi casi di cui 17 a Perugia. I guariti sono 20

In Umbria si registrano altri 35 casi di positività al Covid in Umbria a fronte di 2008 tamponi processati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati della Regione sull’andamento del coronavirus in Umbria.

Con i nuovi casi e la crescita anche dei guariti (+20 rispetto a ieri) sono 505 gli attuali positivi in Umbria. Nell’ultimo giorno quindi i positivi totali salgano a 2.353 totali, i guariti a 1.763, mentre rimangono 85 le vittime. Ancora in crescita i ricoverati in ospedale, passati da 35 a 37, tre dei quali in terapia intensiva.



I nuovi casi sono concentrati 17 a Perugia, 6 ad Assisi, 3 fuori regione e a Sigillo, 2 a Corciano, 1 a Terni, Narni, Gualdo Tadino, e San Gemini.

Per quando riguarda i nuovi ricoveri: uno è all’ospedale di Perugia dove i ricoverati salgono così a 19 di cui uno in terapia intensiva, e uno a all’ospedale di Terni dove i ricoveri sono 18 di cui 2 in intensiva.