Covid: in Umbria 193 nuovi casi, 72 guariti, 5 decessi e 13 ricoveri in più

Sono 193 i nuovi casi di coronavirus in Umbria su 628 tamponi esaminati nella giornata di ieri. Secondo i dati sull’andamento dell’epidemia in Umbria, aggiornati dalla Regione, 72 sono i nuovi guariti per un totale di 3669 mentre gli attuali positivi sono 7331.

Sale il numero dei ricoverati: nelle ultime 24 ore se ne registrano 13 in più per un totale di 354 ma resta invariato il numero i pazienti in terapia intensiva, 46.

Sale, purtroppo anche il numero dei decessi: se ne registrano 5 in più che portano a 140 il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia. Tra loro una donna di 87 anni di Narni, ricoverata all’ospedale di Terni.