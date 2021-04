Sono 189 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 7066 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore. I guariti sono 246 mentre gli attuali positivi sono 4754, 54 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione del virus in Umbri.

In calo i decessi: si conta una vittima a Narni, per un totale di 1260 dall’inizio dell’emergenza. Continua anche la discesa dei ricoveri. Nell’ultimo giorno se ne contano: 380 (-12) di cui 54 (-3) in terapia intensiva.