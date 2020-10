Covid, il virus rallenta: 483 nuovi casi, 5 decessi, 18 ricoveri in più e 90 guariti

Il covid rallenta la sua corsa in Umbria: nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano 483 i nuovi casi contro i 729 di ieri. Il numero è riferito a 4.177 tamponi analizzati nell’ultimo giorno. Considerando che si contano anche 90 nuovi guariti (per un totale dall’inizio della pandemia di 3494), gli attuali positivi sono 6559.

Purtroppo si registrano anche altri 5 decessi, di cui 1 nel territorio di Magione e 4 in quello di Perugia, per un totale di 126 dall’inizio della pandemia.

Sul fronte dei ricoveri, se ne contano 18 in più di ieri per un totale di 320, di cui 1 in terapia intensiva che ora conta complessivamente 43 pazienti.