Covid, il virus frena: 832 guarigioni e 343 nuovi positivi, in calo i ricoveri, 14 i decessi

Sono 343 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4791 tamponi. I guariti sono 832 mentre gli attuali positivi scendono ancora e si attestano a 9434 (ieri erano 9937). E’ quanto emerge dall’aggiornamento dei dati regionali delle 12.28 di oggi.

Purtroppo i decessi sono 14 di cui 4 a Foligno, due a Orvieto, Perugia e Terni, gli altri sono a Deruta, fuori regione, Narni e San Giustino, per un totale dall’inizio della pandemia di 369.

Sul fronte ospedaliero, scendono i ricoveri: 418, 14 in meno di ieri, di cui 68, 2 in meno di ieri, in terapia intensiva.