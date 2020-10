Covid, il sindaco Pernazza: “Ad Amelia un’altra postazione drive-in per i tamponi”

AMELIA – “Stiamo predisponendo un’altra postazione drive-in per fare i tamponi”. Lo ha annunciato stamattina il sindaco di Amelia, Laura Pernazza in merito all’emergenza covid-19 che sta interessando in maniera consistente anche Amelia. La conferma arriva dallo stesso sindaco che informa di aver emesso sei ordinanze di isolamento per altrettanti cittadini risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus.

“Sono inoltre venuta a conoscenza – informa sempre la Pernazza – di altri 3 soggetti positivi appartenenti allo stesso nucleo famigliare per i quali provvederò ad emettere ordinanza questa mattina. La cosa essenziale è che si rispettino le regole per evitare il diffondersi del contagio”. Il sindaco raccomanda infin ai cittadini di percorrere Via Nocicchia solo se indispensabile perché il drive in collocato nella zona creerà code da parte di chi deve fare i tamponi. “Evitiamo che il traffico per i tamponi si vada a sommare a quello ordinario”.