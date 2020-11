Covid, il numero dei guariti supera i nuovi positivi. “La curva del contagio rallenta”

Per la prima volta dall’inizio della seconda nuova ondata del covid, in Umbria il numero dei guariti nelle ultime 24 ore supera quello dei nuovi positivi. I guariti nell’ultimo giorno sono 990 contro 604 nuovi positivi su 5014 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Gli attuali positivi sono 10395, 394 meno di ieri, tuttavia si registrano altri 8 decessi nei territori di Assisi, fuori regione, Narni, Passignano sul Trasimeno, Perugia, San Gemini, Terni e Trevi, per un totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di 234.

L’aggiornamento è delle 14 di oggi.

A confermare un rallentamento della curva epidemiologica che tuttavia non dovrebbe ancora aver raggiunto l’apice, sono stati il direttore regionale, Claudio Dario, e il commissario per l’emergenza covid, Antonio Onnis – Simona Carosati, Stefania Prandini, Carla Bietta, Marco Cristofori e Fortunato Bianconi, membri del nucleo epidemiologico regionale, nel corso della conferenza stampa settimana sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

L’indice Rt dell’Umbria “non sta peggiorando, anzi”: ha sottolineato il direttore regionale della Sanità Claudio Dario che ha spiegato che “comincia a “flettere” anche la curva dei ricoveri ordinari e seppure in maniera meno marcata anche quella delle intensive”.

Il trend secondo gli esperti è dovuto all’efficacia delle misure messe in campo in Umbria, da qui la proroga di un’altra settimana delle misure regionali di contenimento, più severe rispetto alle prescrizioni della zona arancione in cui è collocata l’Umbria.