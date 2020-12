Covid: il numero dei guariti raddoppia quello dei nuovi casi, ma altri 15 decessi

Altri 598 nuovi guariti al Covid e 289 nuovi casi di positività in Umbria a fronte di 3508 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dall’aggiornamento delle 12:07 della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo si registrano altri 15 decessi, di cui 3 a Castel Giorgio, 2 a Perugia, uno a Bastia Umbra, Foligno, fuori regione, Massa Martana, Narni, Sant’Anatolia di Narco , Spoleto, Stroncone, Terni e Valfabbrica, per un totale, dall’inizio dell’emergenza di 440.

Ancora in calo i ricoveri: oggi sono 399 i pazienti in ospedale (contro i 405 di ieri). Di questi 54 (ieri erano 62) sono in terapia intensiva.