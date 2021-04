Covid: il numero dei guariti in un giorno supera i nuovi casi, 4 i decessi

Sono 152 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 6.118 tamponi esaminati. I guariti sono 311 mentre gli attuali positivi sono 4107, 163 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Aggiornamento che vede, purtroppo, crescere ancora il numero dei morti con altri 4 decessi a Foligno, Gubbio, Spoleto e Todi, per un totale che sale a 1294.

Sostanzialmente invariato il numero dei ricoveri: oggi se ne contano 328, uno in meno di ieri, di cui 43 – come ieri – in terapia intensiva.