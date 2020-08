Covid, il figlio del sindaco di Orvieto positivo dopo una vacanza in Sardegna. L’appello ai giovani

Less than a minute

ORVIETO – Il figlio del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, è positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. A renderlo noto è la stessa sindaca che rivolge un appello ai giovani.

“Mio figlio di ritorno dalla vacanza in Sardegna è risultato positivo al coronavirus – ha detto il sindaco in un video messaggio – Sta bene ed è nella sua casa in provincia di Varese dove vive e lavora. Non è rientrato per niente da Orvieto ma è andato direttamente nel Nord Italia.

Con la Usl abbiamo rintracciato tutti i contatti e alcuni di questi sono già stati sottoposti a tamponi: fortunatamente sono negativi. Altri sono in corso d’accertamento.

Desidero richiamare soprattutto i giovani alla massima attenzione e all’uso di quelle precauzioni utili a evitare il propagarsi del virus – ha sottolineato il sindaco – Purtroppo il virus ancora circola e circola molto tra i giovani perché c’è stato un allentamento di tensione preoccupante. Noi come amministrazione stiamo adottando tutte le misure di controllo che possiamo adottare ma è chiaro che serve il comportamento giusto e il buon senso da parte di tutti”.

In conclusione la sindaca Tardani ha augurato a tutti di “trascorrere questa fine estate in maniera serena a sicura” ma ha aggiunto: “cerchiamo di essere attenti, rigorosi e sopratutto a voi giovani l’invito di usare il buon senso, a divertirvi ma assolutamente mantenendo le misure di precauzione per evitare il diffondersi del virus”.