Covid: i guariti superano i nuovi casi, in calo gli attuali positivi e i ricoveri, 9 i decessi

Sono 267 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria su 6289 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Per il secondo giorno consecutivo il numero dei guariti, 353, supera, i nuovi casi mentre gli attuali positivi scendono a 8322, 95 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si conta anche 9 decessi di cui 4 a Perugia e gli altri a Bastia Umbra, Foligno, Gubbio e Terni per un totale che sale 1023.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 525, 15 in meno di ieri, di cui 77, 3 in meno di ieri in terapia intensiva.