Covid, gli epidemiologi: “La curva è in discesa, indice Rt in Umbria stimato allo 0,81”

Continua la discesa della curva epidemica in Umbria in controtendenza con l’andamento nazionale. Lo hanno detto il dottor Marco Cristofori e la dottoressa Carla Bietta, del Nucleo epidemiologico regionale, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo piano vaccinale della Regione. L’indice Rt è a 0,81 (al di sotto della media mobile nazionale dello 0,96), e l’incidenza per 100mila abitanti ha registrato nell’ultima settimana un calo, attestandosi a 137,68, una delle più basse a livello nazionale. In discesa anche numero dei positivi, ricoveri e decessi.

“Dati che attestano come l’Umbria, grazie al monitoraggio continuo e alle misure prese nei vari ambiti istituzionali e sanitari – ha rilevato il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario – sia riuscita a gestire nella maniera migliore la terza ondata della pandemia, nonostante la presenza di varianti quali quella inglese e brasiliana, quest’ultima particolarmente aggressiva e contagiosa, presente in Umbria nel 36% dei casi con picchi del 60 per cento in alcuni contesti, a fronte del 4,3 per cento a livello nazionale”.