Covid: gli attuali positivi tornano oltre la soglia dei 5000, 6 i decessi di cui 3 a Perugia

Gli attuali positivi tornano oltre la soglia dei 5000 casi. Per l’esattezza sono 5029, 149 in più di ieri. I nuovi casi di positività accertati oggi su 3746 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, invece, sono 332, i guariti 177.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Nello stesso arco temporale si registrano purtroppo altri 6 decessi di cui 3 a Perugia, uno a Terni, Magione e Tuoro sul Trasimeno, che portano a 732 il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sul fronte ospedaliero sono 338 i ricoverati, 11 in più di ieri di cui 46 in terapia intensiva, 2 in più di ieri.

Intanto l’Umbria ha somministrato finora 15.470 dosi di vaccino contro il Covid delle 22.535 finora consegnate. Il 68,6 del totale secondo i dati aggiornati al pomeriggio di sabato dal Ministero della Salute.