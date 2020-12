Covid, gli attuali positivi sono meno di 5000 ma ancora 10 decessi

Sono 211 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime ore in Umbria, su 3.180 tamponi analizzati, i guariti sono 406 in più mentre gli attuali positivi sono positivi al virus in Umbria sono 4.884, 205 in meno rispetto a ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno dei dati della Regione

Si registrano tuttavia ancora 10 decessi, di cui 4 a Terni, 2 Perugia e poi Foligno, Gubbio, Montefalco e San Gemini, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 517.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in ospedale sono 350, 18 in meno di ieri di cui 49, 5 in meno di ieri, in terapia intensiva.