Covid: gli attuali positivi ora sono 700. Nelle ultime ore 72 nuovi casi, 10 guariti e un morto a Terni

Una nuova impennata di casi Covid in Umbria. Sono 72 i nuovi contagi nell’ultimo giorno che portano a 2.676 il numero complessivo dei casi dall’inizio dell’emergenza. Il dato emerge dai sito della Regione aggiornato a questa mattina alle 10.38. Stabili invece i ricoverati in ospedale, 46, quattro dei quali, uno in meno in terapia intensiva.

Registrati 10 nuovi guariti, 1.890, e un nuovo morto, 86 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi salgono così da 639 a 700.

Analizzati nelle ultime 24 ore 2.126 tamponi, 213.445 in tutto.

La persona deceduta, fa sapere l’ospedale di Terni, è una donna di 77 anni, residente a Terni, positiva al Covid. La paziente era ricoverata dal 13 agosto scorso.