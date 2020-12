Covid, gli attuali positivi continuano a scendere mentre i guariti superano i nuovi casi

Continua a decrescere la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria che oggi sono 5990, 75 in meno di ieri. I nuovi casi sono 65 a fronte dei 377 tamponi analizzati nella giornata di ieri mentre i guariti sono complessivamente 18.751, 132 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano ancora 8 decessi, di cui 4 a Perugia, uno a Terni, a Bastia Umbra, Campello sul Clitunno e Foligno, Perugia (4) e Terni, per un totale di 468 dall’inizio dell’emergenza.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in ospedale sono 395, due in più di ieri, di cui 56 (quattro in meno di ieri) in terapia intensiva.