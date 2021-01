Covid: epidemia più diffusa nel Perugino. Per evitare la zona rossa la Regione studia misure locali

La diffusione del covid in Umbria sembra viaggiare a due velocità. Dando un’occhiata ai numeri dei contagi, infatti, si vede una netta differenza tra le due province di Perugia e Terni : nella prima si contano 234,11 positivi per 100 mila abitanti, nella seconda 69,81 casi per 100 mila abitanti.

“Ci troviamo quindi di fronte a variazioni sui singoli comuni e aree della regione che sono significativi” ha detto il direttore regionale Claudio Dario che insieme all’assessore alla sanità, Luca Coletto, ha tenuto il consueto aggiornamento settimanale sullo scenario legato all’emergenza sanitaria in Umbria. “Tra Perugia e Terni – ha aggiunto – c’è una differenza che si è evidenziata ulteriormente nelle ultime settimane con livelli importanti, in alcuni casi con rapporto di 5 a 1 e in altri casi di 10 a 1”.



La commissione tecnica regionale, come ha sottolineato l’assessore Coletto, sta quindi cercando di esaminare bene la situazione per valutare interventi mirati: “Il rischio da scongiurare è quello di non costringere tutta la regione in zona rossa, prendendo dei provvedimenti locali”.

Per quanto riguarda la possibilità che l’Umbria prossimamente entri in zona rossa, decretata con i dati dell’Iss, che sono quelli di 14 giorni fa, questo è un rischio che viene visto come un “relativo” almeno in questa settimana.

“La zona rossa dichiarata sui dati di 14 giorni fa ha poco significato – ha affermato Dario – ma se vediamo i dati dell’ultima settimana si può cogliere che c’è stata una accelerazione importante sia sui ricoveri ordinari che di terapia intensiva”.