Covid: dopo mesi, nessun decesso. In calo i positivi e i ricoveri

Sono 108 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 6817 tamponi esaminati. I guariti sono 260 mentre gli attuali positivi sono 3152, 152 in meno rispetto ai ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Per la prima volta dopo mesi, non si registrano decessi, pertanto il numero delle vittime resta fermo a 1331

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri scendono a 242, 5 in meno di ieri, di cui 36, uno in più di ieri in terapia intensiva.