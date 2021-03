Covid, dimessa la bimba di 2 anni ricoverata all’ospedale di Terni con la mamma

TERNI – E’ stata dimessa oggi la bimba di due anni – e non un bimbo come si era appreso inizialmente – ricoverata da sabato all’ospedale Santa Maria di Terni dopo aver contratto il Covid. La piccola, in base a quanto riferisce l’azienda ospedaliera, è in buone condizioni di salute.

Con lei è tornata a casa anche la mamma, pure lei risultata positiva al coronavirus. La bimba era stata ricoverata precauzionalmente nel reparto di pediatria dell’ospedale ternano dopo essere risultata positiva al Covid, pur non presentando particolari sintomi. Era stata sistemata in una stanza del reparto appositamente allestita, insieme alla mamma.