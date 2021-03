Covid, continua la discesa della curva: 113 nuovi casi, 3 i decessi, in calo i ricoveri

Sono 113 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno su 4.294 tamponi analizzati, i guariti sono 187 mentre gli attuali positivi scendono a 5167, 77 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si contano anche tre morti di cui 2 a Città di Castello e l’altro a Spoleto per un totale che sale a 1232.

Sul fronte ospedaliero continua la discesa dei ricoveri: oggi sono 438, 10 in meno di ieri, di cui 63, 3 in meno di ieri, in terapia intensiva.