Covid: continua la discesa degli attuali positivi, in calo anche i ricoveri ma ancora 4 decessi

Sono 114 i nuovi casi di Covid in Umbria su 3780 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, i guariti sono 234 per un totale di 23.089 dall’inizio dell’emergenza mentre gli attuali positivi scendono a 3729, 124 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Nello stesso arco temporale si contano, purtroppo altri 4 morti a Terni, Foligno, Narni e Sigillo per un totale di 578.

Sul fronte ospedaliero continuano a diminuire i ricoveri. Oggi sono 288, 11 in meno di ieri di cui 44, 3 in più di ieri, in terapia intensiva.