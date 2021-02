Covid: arrivano a 500 i ricoveri negli ospedali umbri, 77 in terapia intensiva. Altri 6 decessi

Continua a salire in Umbria il numero dei ricoveri covid. Stando ai dati della Regione, aggiornati a questa mattina sull’andamento dell’epidemia in Umbria, i ricoveri sono 500, 16 in più di ieri, di cui 77, 4 in più di ieri in terapia intensiva.

I nuovi casi invece sono 190 su 2144 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 66 mentre gli attuali positivi sono 6.902, più 118 di ieri.

Purtroppo si registrano anche 6 decessi di cui 4 a Perugia e gli altri a Marsciano e Umbertide per un totale che sale a 840.