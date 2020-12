Covid: altri 500 guariti nelle ultime 24 ore, 219 nuovi casi e 9 decessi

Sono 219 i nuovi casi di Covid in Umbria a fronte di 3527 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore mentre si contano altri 500 guariti che portano a 20.238 il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Gli attuali positivi scendono di 500 unità: oggi sono 5089. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione che registra anche 9 nuovi decessi: due ad Assisi e altrettanti a Perugia e uno ciascuno a Foligno, fuori regione, Gubbio, Spello, Tuoro sul Trasimeno per un totale di 507.

Per quanto riguarda i ricoveri: sono 368 i pazienti in ospedale, due in più di ieri, di cui 54 (uno in meno di ieri) in terapia intensiva.