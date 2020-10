Covid: altri 135 casi. Gli attuali positivi ora sono 1241. A Passignano chiusa la scuola elementare

Sono 135 i nuovi positivi accertati nell’ultimo giorno in Umbria su un totale di 2779 tamponi. E’ quanto emerge dal sito della Regione aggiornato alle 10:40 di questa mattina. Il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza arriva a 3324 mentre gli attuali positivi, considerando che nelle ultime 24 ore si registrano anche 9 nuovi guariti, si attesta a 1241.

Il numero dei decessi resta stabile a 88 mentre i ricoveri passano da 64 a 67 di cui uno in più in terapia intensiva (i pazienti ore sono 9 in tutta l’Umbria).

A Passignano sul Trasimeno, il sindaco, Sandro Pasquali, chiude la scuola elementare dopo gli ultimi casi di positività.

“In queste ore il Centro Operativo Comunale ha operato per mettere in sicurezza ed assistere il lavoro dei medici e delle Asl al fine di arginare la diffusione del Virus – spiega il sindaco – Tenuto conto della situazione in evoluzione, dei protocolli scolastici, dopo un colloquio con le autorità competenti, visto il numero elevato di contagi all’interno di una classe elementare, sia pur casi asintomatici, e degli isolamenti in atto, verranno chiuse in via precauzionale tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “D.Birago”, fino al 18/10/2020.

Ci sono protocolli che garantiscono percorsi separati tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, pertanto le classi di queste ultime saranno aperte, così similmente rimarrà aperta la scuola dell’infanzia.

Il servizio dei bus scolastici per la scuola media e gli asili sarà garantito. Appare chiaro che se la situazione dovesse variare ulteriormente in qualsiasi momento saremo pronti a modificare l’ordinanza”.