Covid, al via le vaccinazioni degli ultraottentenni nell’Usl Umbria 2

TERNI – Al via anche nelle sedi dell’Usl Umbria 2 la campagna vaccinale aperta ai cittadini ottantenni classe ’40 e ’41.

A Terni, negli ambulatori di via Bramante, sono tre i team sanitari del distretto al lavoro, 198 gli assistiti complessivamente in elenco oggi.

Tra i primi vaccinati il signor Zeno. “Sono emozionato, è una giornata importante” ha detto, condividendo fiducia e speranza nel vaccino con i coetanei presenti. “Sono stata contenta e convinta sin da subito nel farlo, tutti dovrebbero” ha aggiunto la signora Anna.



Presenti per un sopralluogo nella struttura – dove le operazioni sono proseguite fino alla tarda mattinata in modo spedito e ordinato – anche il direttore generale dell’azienda sanitaria Massimo De Fino e quello sanitario Camillo Giammartino.



Sia ad Orvieto che a Narni sono invece 84 i vaccini programmati oggi, nel primo caso nella sala conferenze dell’ospedale Santa Maria della Stella, nel secondo presso gli impianti di atletica di Narni Scalo.



Stessa cifra anche a Spoleto, dove l’Usl ha allestito il centro vaccinazioni al palatenda di via Laureti. Qui partecipano alle somministrazioni anche due medici inviati dalla Protezione civile.

File ordinate e nessuna attesa, infine, per le 108 vaccinazioni in programma nella sala Alesini della struttura ospedaliera ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, con ingresso indipendente e percorso separato.



“La partecipazione a questa prima vaccinazione di massa finora è stata tanta – ha commentato il dg De Fino -, mi auguro che finalmente rappresenti un raggio di luce per tutti quanti. Le settimane che ci aspettano saranno dure, ma stiamo rispondendo al meglio con tutte le nostre forze”.