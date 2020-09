Covid, ad Avigliano Umbro tutti negativi i tamponi sui contatti del primo contagiato

Less than a minute

1 Less than a minute

AVIGLIANO UMBRO – Tutti i secondi tamponi molecolari eseguiti ai soggetti ritenuti a stretto contatto con il primo caso di positività al covid-19 sono risultati negativi. Lo annuncia il sindaco, Luciano Conti, dopo esserne stato informato dall’Usl 2.

“La stessa comunicazione ha dato lo stesso esito per i primi tamponi molecolari, eseguiti sui soggetti risultati essere stati a stretto contatto con il secondo caso di positività – aggiunge il sindaco – quindi anche questi risultano essere tutti negativi, sia quelli relativi ai familiari dello stesso che gli altri”. Sempre Conti riferisce poi di aver contattato telefonicamente i due cittadini di Avigliano Umbro contagiati. “Stanno bene – dice il sindaco – le loro condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. Appena sarà possibile il primo soggetto positivo farà ritorno a casa essendo ancora ricoverato in ospedale, stiamo già predisponendo per accoglierlo e dargli la possibilità di terminare la sua convalescenza in piena sicurezza per lui e per gli altri”.

Conti torna poi a fare appello all’importanza di prendere le necessarie precauzioni. “Rinnovo l’invito ad un comportamento corretto per quanto riguarda l’uso di tutti i dispositivi inerenti il virus, compreso il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti soprattutto in luoghi pubblici. Colgo l’occasione – conclude Conti – per ringraziare tutto il personale sanitario territoriale e la Croce Rossa di Avigliano Umbro che hanno svolto un lavoro minuzioso e importante. Un grazie anche al dott. Giorgio Sensini”.