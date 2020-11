Covid: ad Amelia una nuova sede per i tamponi drive through

AMELIA – Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through del comprensorio amerino.

Da ieri mattina, infatti, la postazione dell’Azienda Usl Umbria 2 dove si eseguono i test senza scendere dalla propria autovettura ha trovato una nuova ubicazione in prossimità degli impianti sportivi, ex piscina comunale, in località Paticchi, grazie alla proficua collaborazione e al contributo dell’Amministrazione municipale di Amelia.

Lo spostamento si è reso necessario per superare alcuni limiti in tema di viabilità presenti nella postazione precedente del parcheggio di Porta Leone e consente una più agevole canalizzazione del traffico che renderà più scorrevole la circolazione e, di conseguenza, più rapide le operazioni di controllo sanitario alla popolazione.

Attualmente nella postazione drive through di Amelia, aperta dal lunedì al sabato con orario 9-11, si eseguono oltre 100 tamponi al giorno effettuati dai sanitari del distretto di Narni e Amelia diretto dal dottor Giorgio Sensini.

È opportuno ricordare alla cittadinanza che l’accesso alle postazioni tamponi non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto dell’Azienda Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l’esecuzione del test.

Il commissario straordinario Massimo De Fino insieme alla direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 e al direttore del distretto Giorgio Sensini ringrazia l’Amministrazione comunale di Amelia, il sindaco Laura Pernazza, gli assessori Avio Proietti Scorsoni e Andrea Nunzi e quanti si sono impegnati per l’individuazione dell’area e l’allestimento della nuova postazione per la proficua collaborazione prestata che – come detto – permetterà un sostanziale miglioramento nell’erogazione delle attività di monitoraggio.