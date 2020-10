Covid: a Terni positivi un consigliere comunale e tre tesserati della Ternana, nessuno della prima squadra

TERNI – Un consigliere comunale e tre persone della Ternana, di cui nessuno della prima squadra, sono risultati positivi al Covid-19.

Il consigliere comunale Valdimiro Orsini, ora in isolamento, avrebbe contratto il virus in ambito familiare. Sono comunque scattate le verifiche dei possibili contatti in Comune. Una ventina, tra colleghi consiglieri e addetti della sede comunale, le persone per le quali sarebbero in corso gli accertamenti del caso.

Per quanto riguarda la Ternana Calcio, uno dei tre positivi è un giocatore della Berretti. E’ stata la stessa società a informare che “all’interno del proprio convitto sito in via della Bardesca, sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19, tutti trasportati in sicurezza presso le rispettive abitazioni. La società ha già provveduto ad avviare tutte le procedure previste dai protocolli sanitari”. La società comunica inoltre “che tutti i tamponi effettuati dal gruppo ‘prima squadra’ sono risultati negativi”.