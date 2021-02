Covid, a Baschi chiuse la scuola primaria e d’infanzia fino a domani

BASCHI – La scuola primaria e dell’infanzia di Colonia di Baschi sono state chiuse fino a domani, 25 febbraio, dal sindaco Damiano Bernardini a seguito dell’emergere di un caso di positività al covid-19 in un nucleo familiare in cui ci sono bambini che frequentano la scuola della frazione.

“La chiusura fino a domani, salvo proroghe – informa il sindaco – è stata assunta in via precauzionale, in attesa di ulteriori indagini epidemiologiche”.

Intanto sempre il sindaco annuncia anche positive notizie riguardanti la scuola primaria della frazione di Civitella del Lago. Tutti i tamponi eseguiti sugli alunni sono risultati negativi. Da oggi la scuola è riaperta e le lezioni sono riprese regolarmente.